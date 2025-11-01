Curso de Direito da FAI realiza VI Júri Simulado no Fórum da Comarca de Adamantina

Os estudantes do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina participaram, no último dia 30 de outubro, do VI Júri Simulado, no salão do Tribunal do Júri do fórum da Comarca de Adamantina. Trata-se de uma atividade realizada em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a participação direta de 26 dos alunos do 10º termo do curso de Direito, que representaram os envolvidos em um caso real de homicídio.

Os alunos atuaram como: juiz presidente da sessão do Júri, promotores, advogados, jurados, ré, testemunhas e oficial de justiça. As teses apresentadas pela acusação e pela defesa representaram os diferentes aspectos jurídicos envolvidos em casos reais de homicídios (crimes dolosos contra a vida).

A Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, Dra. Ruth Duarte Menegatti, orientou os alunos com explicações sobre a importância do Tribunal do Júri e as etapas processuais, contribuindo para o aprendizado dos estudantes e para o sucesso da atividade acadêmica.

O Júri Simulado foi acompanhado presencialmente por 236 alunos do curso de Direito da FAI. A atividade, para os alunos que atuam diretamente, complementa a disciplina de prática jurídica. Para os alunos espectadores, representa uma atividade extensionista, haja vista que o Tribunal do Júri está relacionado com as relações humanas e sociais, abordando casos de aplicação do Direito em busca de Justiça.

O coordenador do curso, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, e os professores do curso de Direito da FAI parabenizam os estudantes pela participação e pelo empenho na realização da atividade e agradecem a todos os envolvidos, especialmente à Dra. Ruth pela atenção dispensada aos alunos e por possibilitar que o evento fosse realizado pela sexta vez no salão do Júri local, enriquecendo a experiência acadêmica com vistas ao comprometimento dos futuros profissionais do Direito.

Por Jéssica Nakadaira

.