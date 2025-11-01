Motorista morre após batida entre carreta e caminhão na rodovia Raposo Tavares

Um motorista morreu em um acidente entre uma carreta e um caminhão na rodovia Raposo Tavares (SP-270) na noite desta quinta-feira (30), em Assis (SP).
Segundo informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a carreta bateu na traseira do caminhão e a cabine do veículo ficou completamente destruída no km 439 da via.
O motorista da carreta morreu no local, enquanto o condutor do caminhão não se feriu. As causas do acidente serão investigadas.
Acidente em Bauru
Já em Bauru (SP), um homem morreu atropelado na rodovia Marechal Rondon (SP-294), na madrugada desta sexta-feira (31).
Segundo a Artesp, o acidente foi registrado no km 343 da via, quando o motorista do carro relatou que a vítima aparentava estar em situação de rua e não conseguiu frear a tempo.
Após o atropelamento, o veículo bateu na barreira de concreto da pista. O motorista não se feriu, e a morte do pedestre foi constatada no local. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias dos dois acidentes.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação