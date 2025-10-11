‘Piratas do asfalto’ são perseguidos após roubo a ônibus e confronto termina com dois mortos, no Paraná

Um grupo, identificado pela Polícia Militar (PM) como “piratas do asfalto”, foi perseguido pela polícia após uma ocorrência de roubo a um ônibus de linha na BR-369, em Corbélia.
A ação ocorreu na noite de quarta-feira (8) e dois homens morreram, dois foram presos e um está foragido.
Segundo a PM, os policiais receberam informações do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) sobre o assalto e localizaram dois veículos suspeitos na rodovia.
Um dos motoristas tentou fugir e iniciou uma troca de tiros com os agentes. Durante a perseguição, o condutor perdeu o controle da direção e bateu em um poste. Ele foi preso e, segundo a PM, era foragido da Justiça. Dentro do carro foram encontrados diversos pertences das vítimas.
O segundo veículo também tentou escapar e houve novo confronto. Dois suspeitos foram baleados e morreram no local. Um terceiro foi ferido e preso. Um quarto integrante do grupo conseguiu fugir e ainda não foi localizado.
De acordo com a PM, foram apreendidas armas, munições, bloqueadores de sinal, celulares e objetos roubados do ônibus.
A ocorrência foi encaminhada à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde os presos devem responder por porte ilegal de arma de fogo, roubo agravado, disparo de arma de fogo, lesão corporal seguida de morte e desobediência.
Por g1 PR e RPC — Cascavel – Foto: RPC Cascavel