Filho viola túmulo do pai para recuperar R$ 50 em Porto Murtinho

Um homem violou o túmulo do próprio pai, no mesmo dia do sepultamento, para recuperar R$ 50, em Porto Murtinho, a 454 quilômetros de Campo Grande. A denúncia partiu de seu irmão, que afirmou que o rapaz é usuário de drogas e estava presente no velório. O suspeito confessou o crime.

Segundo relatos, o indivíduo participou do velório e viu um dos presentes colocar o dinheiro dentro do caixão, durante o sepultamento, que ocorreu no último sábado (4). Assim, após o funeral, ele teria retornado ao cemitério para resgatar o valor.

Dessa forma, a equipe de polícia foi até a casa do suspeito e o abordou sobre a denúncia. Em um primeiro momento, o homem negou a acusação. Porém, após ser informado de que poderia responder a processo criminal, começou a chorar e confessou a violação.

O irmão do autor procurou um sargento da Polícia Militar para denunciar que o túmulo do pai havia sido violado. Ele relatou que desconfiava do irmão, que é dependente químico e estava presente no velório..

Por Mariana Pesquero – Imagem: Divulgação/Polícia Militar