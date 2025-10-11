Motorista morre ao bater carro de frente com caminhão

Um motorista morreu ao bater o carro de frente com um caminhão bitrem na Rodovia Transbrasiliana (BR-153) na manhã desta sexta-feira (10) em São José do Rio Preto (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista José Euripedes Filho, de 82 anos, invadiu a pista contrária e bateu contra o caminhão. Ele morreu no local. O caminhoneiro não ficou ferido. Chuviscava no momento do acidente.
A pista foi totalmente interditada, o que causou congestionamento de seis quilômetros nos dois sentidos. A pista foi liberada por volta das 8h. As causas do acidente são desconhecidas.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: André Modesto/TV TEM