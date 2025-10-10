Alunos e professoras de Medicina da FAI participam de encontro de Pós-Graduação da UNESP Botucatu

No último dia 25 de setembro, uma delegação de alunos e professoras do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina marcou presença no “XIII Encontro de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB-UNESP)”, um dos mais importantes eventos acadêmicos do estado. Com o tema “Ensino, Pesquisa e Extensão: Em busca da excelência acadêmica”, o encontro proporcionou um ambiente rico para a troca de saberes e experiências.

A participação ativa dos representantes da FAI contou com a apresentação de trabalhos em duas categorias de grande relevância: Relatos de Experiências e Pesquisa Aplicada. As produções são de autoria das professoras Me. Dezolina Franciele Cardin Cordioli e Dra. Marisa Furtado Mozini, em conjunto com os alunos Alexandre José Jacintho, Diego Camilo Isique Marçal, Evelyn Lorene Rodrigues da Silva, Gutemberg Willian de Souza Zacarias, Márcio José Mozini Cardim, Maria Eduarda Barros de Carvalho, Pedro Henrique Fochi Colati e Samuel de Sousa Morais.

A presença no encontro reforça o compromisso da comunidade acadêmica da FAI com os pilares do ensino, pesquisa e extensão. A apresentação dos trabalhos não apenas evidencia a qualidade das ações promovidas, mas também valoriza e compartilha as experiências com outras universidades e congressistas de diferentes áreas do conhecimento.

Além dos autores dos trabalhos, participaram como congressistas Daniel Batista Parreira Filho, Sílvia Letícia Robles de Oliveira, Catarina Stefan, Isabela Cristina Dalarmi e Ana Luiza Ramos, contribuindo para o intercâmbio de informações e o fortalecimento acadêmico.

De acordo com o aluno do sexto termo, Samuel de Souza Morais, o encontro foi uma experiência profissional marcante. “Tivemos a chance de compartilhar nossos relatos de experiência e mostrar a importância das atividades extensionistas dentro da universidade. É sempre muito gratificante levar o que realizamos em Adamantina para outros lugares e, ao mesmo tempo, receber as contribuições de profissionais de diferentes áreas, enriquecendo ainda mais o nosso trabalho. O evento contou também com palestras de grande relevância, que abordaram temas como: Uso da Inteligência Artificial nas publicações; Racismo e Vulnerabilidade Social; e Ética em Pesquisa, complementando ainda mais a nossa formação”.

A troca de saberes com pesquisadores e estudantes de outras instituições, aliada às discussões sobre temas atuais, consolida a formação dos futuros médicos e projeta positivamente o nome da FAI no cenário acadêmico regional e nacional.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

