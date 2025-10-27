Pedido de informações sobre demora de atendimento no Pronto-Socorro é feito pela Câmara Municipal

Com a apresentação do Requerimento nº 195/2025, um grupo de vereadores solicitou informações detalhadas à Santa Casa de Misericórdia de Adamantina sobre o atendimento no Pronto-Socorro Municipal. De acordo com os autores, Gabi Calil, Marta Almeida, Mary Alves e Cid Santos, a iniciativa é baseada em constantes reclamações da população quanto à demora no acolhimento e na prestação de serviços médicos.

No documento constam pedido de explicações relacionados ao fluxo de atendimento e triagem de pacientes, recursos humanos disponíveis, infraestrutura e demanda, gestão e providências tomadas.

“De forma especial, destaca-se a situação de crianças, que não possuem a mesma resistência física que os adultos e muitas vezes não conseguem aguardar longos períodos em filas de atendimento. Assim, é necessário verificar se há protocolo diferenciado de triagem pediátrica que assegure prioridade real a esses casos”, apontam.

Os legisladores também enfatizam que cabe à Câmara fiscalizar e cobrar soluções concretas, “em respeito ao direito da população a um atendimento de saúde rápido, eficiente e humanizado.”

O Requerimento foi aprovado no plenário e endereçado à direção do hospital adamantinense para a resposta dentro do prazo legal.

