Polícia Civil investiga prisão de jovem por tráfico de drogas em Adamantina

Um rapaz de 20 anos foi detido em flagrante por tráfico de entorpecentes na noite de sexta-feira (24), em Adamantina. A prisão ocorreu nas imediações das ruas Ceará e Pernambuco, após a Polícia Militar receber uma denúncia anônima sobre a comercialização de drogas no local.

Segundo informações da corporação, a denúncia indicava que o suspeito escondia os entorpecentes sob um pé de limão, em frente ao ponto onde costumava permanecer. A equipe policial montou campana e observou o momento em que o jovem retirou algo do local e entregou a um pedestre, recebendo dinheiro em troca.

Diante da situação, os militares realizaram a abordagem. Durante a revista pessoal, encontraram um invólucro com substância semelhante à cocaína e R$ 100 em notas de R$ 50, que seriam fruto da venda da droga.



Na sequência, os policiais fizeram buscas nas proximidades e localizaram um saco plástico com sete porções de cocaína escondidas sob o pé de limão mencionado na denúncia.

Conforme a PM, o suspeito admitiu ser o dono das porções e afirmou que cada uma era vendida por R$ 50.

O jovem foi encaminhado ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelo delegado de plantão. Ele permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. (Por: Redação)



