Com oportunidades para mulheres, Energisa contrata leituristas para trabalhar em Adamantina

Concessionária oferece vários benefícios e oportunidades de progressão na carreira

auxiliar comercial (leiturista) . Para essa função, é necessário ter ensino médio completo, conhecimento em informática e carteira de habilitação na categoria A. O prazo para se inscrever segue até quinta-feira (30). A semana começa com oportunidade de emprego para mulheres que moram em Adamantina ou cidades próximas. A Energisa Sul-Sudeste abriu um processo seletivo para contratar. Para essa função, é necessário ter ensino médio completo, conhecimento em informática e carteira de habilitação na categoria A. O prazo para se inscrever segue até quinta-feira (30).

A analista de Recursos Humanos da Energisa, Ana Maria Ribeiro, explica que a função de leiturista também pode ser exercida por homens, inclusive pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. “Além dos requisitos citados, nós aguardamos pessoas que tenham foco e determinação, já que a rotina de leiturista requer muita atenção”, afirma.

Na Energisa, os leituristas são responsáveis por tarefas operacionais relacionadas à leitura de medidores de energia elétrica, entrega de faturas de energia, avisos e outros documentos, verificação de irregularidades constatadas durante o processo de leitura; identificação de fraudes e autorreligação de unidades consumidoras; realização de procedimentos administrativos com o suporte de aplicativos, entre outros.

Benefícios

Aos colaboradores a Energisa oferece salário compatível com o mercado, vários benefícios como vale-alimentação e/ou refeição, plano de saúde e odontológico para o(a) colaborador(a) e sua família, vale-transporte, seguro de vida, previdência privada, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), auxílio-creche, programas de qualidade de vida e parceria com o Gympass, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil.



grupoenergisa.gupy.io , selecione o município de Adamantina e se inscreva na vaga. Você também pode acessar as outras vagas abertas na Energisa ou cadastrar o seu currículo no Banco de Talentos. Se interessou pela vaga ou conhece alguém que queira fazer parte desse time? Acesse, selecione o município de Adamantina e se inscreva na vaga. Você também pode acessar as outras vagas abertas na Energisa ou cadastrar o seu currículo no Banco de Talentos.

.