Empresários participam de palestra em Adamantina sobre como vender mais nas datas comemorativas nesta quarta

Empresários e comerciantes de Adamantina e região terão a oportunidade de aprimorar suas estratégias de vendas nesta quarta-feira (29), durante a palestra “Venda Mais e Melhor nas Datas Comemorativas”, que acontece às 8h30, no Ipê Palace Hotel. O evento é gratuito e promovido pelo Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e Região (Sincomercio Nova Alta Paulista) em parceria com a FecomercioSP. As vagas são limitadas.

A atividade tem como objetivo mostrar como o calendário pode se tornar um aliado do comércio, transformando datas comemorativas — das mais tradicionais, como Natal e Dia das Mães, até as menos conhecidas, como o Dia do Gamer ou o Dia da Cerveja — em oportunidades para atrair clientes, fidelizar consumidores e aumentar o faturamento.

O palestrante Guilherme Dietze, assessor da FecomercioSP, vai apresentar exemplos práticos e acessíveis sobre como identificar as melhores datas para cada tipo de negócio, criar ações rápidas e de baixo custo e utilizar o marketing digital e as redes sociais para impulsionar campanhas.

A proposta é incentivar os empresários a planejarem o ano com antecedência, aproveitando cada ocasião para fortalecer a marca e se destacar da concorrência.

SERVIÇO

Data: 29 de outubro (quarta-feira)

Horário: 8h30

Local: Ipê Palace Hotel — Alameda Navarro de Andrade, 276, Centro, Adamantina/SP

Evento gratuito | Vagas limitadas

Inscrições disponíveis online

Por: Impacto



