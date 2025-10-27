Com retorno do trem previsto para 2028, Adamantina pretende sediar ‘porto seco’

A volta do trem de carga é uma realidade confirmada pela empresa Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia que passa na Alta Paulista, com data de funcionamento em 2028. Com isso, a Prefeitura de Adamantina vislumbra a necessidade de implantação de um ‘porto seco’ na região, para a concentração de mercadorias, produtos, equipamentos a serem transportados, e entende que o município reúne condições ideiais para ser a sede de escoamento.

Durante o 2º CPDAP (Congresso para o Desenvolvimento da Alta Paulista), promovido na Cidade Joia na noite do último dia 17 de outubro pela ADNAP (Associação Direita da Nova Alta Paulista), a Administração José Tiveron lançou a proposta na presença de secretários estaduais e deputados federais e estaduais presentes.

“Vemos o retorno do trem como uma possibilidade concreta de Adamantina ser a protagonista por causa da localização, já que fica no meio do corredor de prosperidade, onde pode ser um ponto de escoamento de produtos para todos os municípios da nossa região e das regiões de Presidente prudente, de Marília e de Araçatuba”, justificou o secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlão Barbosa ao participar do programa Entrevista da Semana na TV Folha Regional segunda-feira (20).

Além de lançar a proposta às autoridades, a Prefeitura de Adamantina já iniciou tratativas de alinhamento com a Rumo, demonstramos o interesse de sediar o porto seco.

“Também, pensando nas rodovias que ligam essas regiões, nosso município é estratégico, por ser central, poderia receber os caminhões com as cargas das outras cidades para escoamento por meio do trem. E todos os presentes no encontro perceberam que é uma grande possibilidade e não faltarão esforços para que continuemos tratando sobre esse assunto até conseguir uma resposta positiva. É o que esperamos”, acrescentou Barbosa na TV Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

