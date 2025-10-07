Motorista de caminhão morre após acidente na Rodovia Raposo Tavares

Um motorista de caminhão morreu e um passageiro foi socorrido em estado grave após um acidente na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), na altura do quilômetro 106, em Sorocaba (SP).
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o caminhão seguia pela rodovia quando o motorista acabou perdendo o controle. O veículo subiu no barranco e tombou.
Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. No local, o motorista do caminhão estava morto, e outro foi levado em estado grave para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS).