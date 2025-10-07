Árvore em chamas cai sobre rodovia e mata músico que voltava da lua de mel; esposa ficou ferida

O músico Raphael Bellarmino, 34 anos, morreu após o seu carro ser atingido por uma árvore em chamas na Rodovia Washington Luís (SP-310) , em Araraquara (SP), no domingo (5).
A vítima estava acompanhada da esposa, Natyeli Araujo Souza Bellarmino, que sofreu politrauma e queimaduras. O casal havia se casado há cerca de 10 dias e era de Taquaritinga (SP). Eles voltavam da lua de mel no Guarujá, no litoral de São Paulo.
O acidente fatal aconteceu por volta das 17h, no km 264, no sentido capital-interior.