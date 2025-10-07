Casal morre ao bater carro de frente com van de estudantes

Um casal morreu ao bater o carro de frente contra uma van que transportava pelo menos 11 estudantes na madrugada desta terça-feira (7) na Rodovia Deputado Roberto Rolemberg (SP-461) em Buritama (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, a identidade do casal é desconhecida. O carro no qual estavam ficou completamente destruído. Os alunos na van foram encaminhadas à Santa Casa de Buritama e para a Santa Casa de Araçatuba (SP). O estado de saúde deles não foi divulgado.
A van pertence à Prefeitura de Turiúba (SP) e transportava estudantes de Araçatuba que iriam para Turiúba. As causas do acidente são desconhecidas.