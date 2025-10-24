Motociclista morre após colisão com caminhão na Rodovia D. Pedro I

Um motociclista morreu, na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 3h25, após bater na traseira de um caminhão na marginal Sul da Rodovia D. Pedro I (SP-065), sentido Jacareí (SP), em Campinas (SP).
O acidente ocorreu na altura do km 138. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o motociclista seguia pela faixa dois, quando bateu na traseira do caminhão e caiu na pista. O condutor do caminhão seguiu viagem.
Breno Tonon Preto morreu no local. A motocicleta e o corpo da vítima foram removidos para o acostamento da alça de entrada até a chegada da funerária e de um guincho.
A faixa foi liberada às 5h21 e não houve registro de congestionamento.
Por g1 Campinas e Região – Foto: ARTESP