Motociclista morre após colisão com caminhão na Rodovia D. Pedro I

O acidente ocorreu na altura do km 138. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, o motociclista seguia pela faixa dois, quando bateu na traseira do caminhão e caiu na pista. O condutor do caminhão seguiu viagem.

Breno Tonon Preto morreu no local. A motocicleta e o corpo da vítima foram removidos para o acostamento da alça de entrada até a chegada da funerária e de um guincho.

A faixa foi liberada às 5h21 e não houve registro de congestionamento.