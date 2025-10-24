Carro capota e uma pessoa morre na SP-310

Uma pessoa morreu após o capotamento de um veículo na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro (SP), na manhã desta sexta-feira (24). A identidade da vítima não foi informada. Outras duas pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos moderados.
Segundo o Centro de Controle de Informações (CCI) da Artesp, o motorista informou que perdeu o controle da direção durante uma curva e se chocou contra a barreira de concreto do canteiro central. Com o impacto, o veículo capotou.
O acidente aconteceu por volta das 9h15 da manhã. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), Corpo de Bombeiros , equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Perícia prestaram atendimento no local.
As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: CCI/Artesp