14º Grupamento do Corpo de Bombeiros realiza solenidade de Valorização do Policial Militar

Durante a cerimônia, foi assinado o convênio para execução da atividade delegada

Adamantina, 24 de outubro de 2025 – Na manhã desta sexta-feira (24), foi realizada a solenidade de Valorização do Policial Militar pelo 3º subgrupamento de Bombeiros do 14º Grupamento de Bombeiros, que compreende o município de Adamantina.

A solenidade tem por objetivo homenagear e reconhecer os bons serviços prestados pelos profissionais deste subgrupamento de bombeiros com a entrega de láureas de mérito pessoal, aos bombeiros que se destacaram em suas funções. Receberam a honraria os bombeiros de Adamantina, Dracena e Osvaldo Cruz.

A condecoração é dividida em 5 graus, que podem ser conquistados ao longo da carreira policial militar, iniciando no quinto grau e tendo o primeiro grau como o último a ser conquistado.

A láurea de mérito pessoal de 3º grau foi entregue para

Cabo PM Mauricio Costabile portas da estação de bombeiros adamantina: atuou em ocorrência de desengasgamento de uma bebê com 17 dias de vida.

Soldado PM Nascimento: atuou em ocorrência de desengasgamento de bebê com 25 dias de vida.

A láurea de mérito pessoal em 2º grau para:



Sargento PM Vanderlei Galdino de oliveira da estação de bombeiros: atuou em ocorrência de desabamento na cidade de Parapuã

Cabo PM Amaral da Estação de Bombeiros Osvaldo cruz: atuou em ocorrência de desengasgamento de bebê.

Soldado PM Raimundo da Estação de Bombeiros de Osvaldo Cruz atuou em ocorrência de acidente de trânsito na rodovia em decorrência da vítima ter sofrido uma parada cardiorespiratória.

Certificados de Agradecimentos

Na solenidade, ainda foram entregues certificados de agradecimento aos militares que prestaram apoio nas ocorrências atendidas e apoio logístico para:

Sargento Leonardo Pereira Souto

CB PM Rafael Eduardo Revolta de Amaral

Soldado PM Natanael Matheus de Campos Junior

Receberam ainda os certificados, os secretários municipais, a coordenadora municipal de proteção e defesa civil, Flávia Duarte e o coordenador da brigada do munícipio Alexandre Caldeira Michelutti; o motorista da uti móvel Alexandre Marcelja e, ainda, a jornalista da Prefeitura, Natacha Dominato.



Durante a solenidade, ainda foi realizada a assinatura do convênio da atividade delegada.

A partir de agora, será possível empregar militares do Estado, fardados e munidos do equipamento de proteção individual, em escala especial e em locais a serem especificados para Realização da poda da Arborização Urbana, nos termos do artigo 21, da Lei Municipal nº 3.286, de 27 de dezembro de 2007; Rádio Operador e Condutor de Veículos de Emergência, conforme Portaria GM nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, capítulo IV, que trata do atendimento pré-hospitalar.



Em sua fala, o presidente da Câmara Municipal de Adamantina, Eder Ruete, parabenizou os profissionais que se destacaram no cumprimento da missão.

Por sua vez, o prefeito José Carlos Tiveron lembrou que foi atualizado o valor da atividade delegada neste ano.

“E agora damos mais um passo importante, firmando este convênio da Atividade Delegada dos Bombeiros, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo — um marco que fortalece o atendimento à população e amplia a presença dos bombeiros nas ações de prevenção, segurança e proteção da vida”, afirma.



O comandante do 14º Grupamento de Bombeiros, Major PM Claudio Aranda Selverio parabenizou todos os profissionais e agradeceu a parceria com a Prefeitura de Adamantina.

“Obrigado pelo momento de partilhar essa assinatura da atividade delegada. O munícipe vai receber o fruto do trabalho. Obrigado aos nossos veteranos que estiveram aqui e ao efetivo da Defesa Civil do município tem feito a diferença nos grandes cenários. Ano passado, foi grande o número de ocorrências e a defesa civil nos apoiou. Este ano, apesar de não terem sido tão grandes, mas tivemos maior volume de ocorrências seja no fogo ou na chuva. Agradeço ainda aos secretários que estão aqui e aos familiares, porque essa solenidade é uma celebração da nossa vida e familiares que partilham o nosso serviço”, finalizou. (Por: Prefeitura de Adamantina – Jornalista Natacha Dominatto)



