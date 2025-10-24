Grupo de Dança do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina disputa final estadual do JOMI

O grupo de dança do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina vai disputar a final estadual do Jogos da Melhor Idade que acontece nesta sexta-feira (24) na cidade de São João da Boa Vista.

A equipe que conta com 8 mulheres e quatro homens teve início em 2019 e nos anos de 2022, 2023 e 2024 obteve medalhas de prata na categoria de coreografia, garantindo a classificação para a final estadual.

Neste ano, o grupo conquistou a medalha de ouro na primeira etapa dos Jogos Estaduais da Melhor Idade (JOMI) na cidade de Tupã e, mais uma vez, estará presente na etapa final estadual.

Conforme a coreógrafa Roseane Minatel de Mattos, a coreografia “Beija-flor” nasce dos sentimentos, ao som de sanfonas e melodias que evocam o sertão.

“O espetáculo corporal mescla elementos da dança contemporânea com gestos inspirados nas tradições populares nordestinas, cada passo evoca uma memória, onde o sentimento é também presença viva. Esperamos fazer uma bela apresentação e voltar com o título de campeão estadual”, afirma.