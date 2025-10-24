Rotaract de Adamantina e parceiros desenvolvem ação ambiental e plantam 60 mudas de árvores

Acreditando que pequenas ações fazem uma grande diferença para o nosso planeta, o Rotaract Club de Adamantina, em parceria com a Yessinergy Agroindustrial que pertence ao grupo Olmix e com o patrocínio da Arezzo, realizou o plantio 60 mudas de árvores em Lucélia.

Ao todo, entre 10 pessoas participaram da iniciativa ambiental, entre membros do clube de serviço adamantinense e funcionários da empresa. O que resultou em uma tarde de trabalho e conexão com a natureza, mostrando o compromisso dos envolvidos com um futuro mais verde.

As mudas de árvores foram adquiridas com a renda do bazar de calçados realizado pelo Rotaract e a Arezzo no mês de setembro, unindo assim solidariedade e preservação ambiental.

“Agradecemos a todos os envolvidos, especialmente as nossas duas empresas parceiras por acreditarem e apoiarem essa iniciativa. Continuaremos plantando sementes de sustentabilidade”, destacou o presidente do Rotaract, Rafael Verissimo.

Por Ricardo Bispo

