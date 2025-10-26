Moradora de Adamantina ganha R$ 500 mil em sorteio do Cia Cap

Uma moradora de Adamantina, com o nome Érica, ganhou sozinha neste domingo (26) o prêmio principal do Cia Cap. O sorteio foi realizado ao vivo pela TV. A entrega do prêmio vai ocorrer nesta semana.

Foi o segundo principal prêmio consecutivo contemplando morador local. Na semana passada um morador da cidade ganhou R$ 300 mil.

O Cia Cap é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável de contribuição única, onde o adquirente concorre aos prêmios, e cede o direito de resgate do título ao Hospital de Esperança (Hospital do Câncer) de Presidente Prudente.

POR: Siga Mais