Torneio de Tênis em prol da Rede de Combate ao Câncer acontece neste domingo no ATC

O espírito esportivo e a solidariedade vão estar em destaque neste domingo (26), a partir das 8h, quando o Adamantina Tênis Clube recebe o 2º Torneio Interno de Duplas Femininas.

O evento faz parte da campanha Outubro Rosa, movimento de conscientização e prevenção do câncer de mama.

Com o lema “Tênis por uma boa causa”, a iniciativa pretende unir o amor pela modalidade à promoção da saúde. As participantes poderão desfrutar de um ambiente de energia positiva e descontração, com um café da manhã especial preparado para todas as jogadoras e convidadas.

Além da competição e da confraternização, o torneio tem um caráter solidário.

Cada atleta é convidado a contribuir com dois vidros de álcool em gel 70%, que serão entregues à Rede de Combate ao Câncer de Adamantina, entidade local que apoia pessoas em tratamento e promove ações de prevenção.

“Mais do que competir, o objetivo é unir forças por uma causa que salva vidas”, destaca a equipe organizadora.

Por: Jéssica Nakadaira / Diário do Oeste

.