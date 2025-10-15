Caminhão capota e interdita trecho de rodovia

Um caminhão que transportava cimento capotou na Rodovia Carmem Ruete de Oliveira (SPI 177/342), na tarde desta terça-feira (14), em Mogi Guaçu (SP). Ele vinha de Lavras (MG). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), o acidente aconteceu na altura do km 1,8, sentido leste, Itapira (SP), interditando a pista até as 17h20.
Além disso, o sentido oeste do trecho foi parcialmente interditado.
De acordo com o corpo de Bombeiros, foram enviadas viaturas até o local para prestar socorro ao motorista do caminhão, que foi encaminhado para a Santa Casa de Mogi Guaçu.
O estado de saúde da vítima ainda é desconhecido.
Ainda segundo o DER-SP, o tráfego flui em sistema pare e siga pela pista leste, sem registro de congestionamento.
Uma viatura de apoio da Unidade Básica de Atendimento (UBA) do DER foi encaminhada ao local para prestar assistência.
