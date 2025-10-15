Caminhão capota e interdita trecho de rodovia

Um caminhão que transportava cimento capotou na Rodovia Carmem Ruete de Oliveira (SPI 177/342), na tarde desta terça-feira (14), em Mogi Guaçu (SP). Ele vinha de Lavras (MG). Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), o acidente aconteceu na altura do km 1,8, sentido leste, Itapira (SP), interditando a pista até as 17h20.