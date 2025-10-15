Diocese anuncia transferência do Pe. Quinzinho e novo padre para a São Francisco de Assis de Adamantina

O padre Paulo Joaquim de Souza, conhecido popularmente como padre Quinzinho, deixará a Paróquia São Francisco de Assis, em Adamantina, após sete anos de atuação. A mudança faz parte do programa anual de transferências do clero da Diocese de Marília, oficializado nesta terça-feira (14) pelo bispo Dom Luiz Antônio Cipolini.

Com 62 anos, padre Quinzinho foi o primeiro pároco da comunidade, instalada em maio de 2019, no Jardim Adamantina. Sua trajetória começou ainda em 2018, quando a comunidade era uma pró-paróquia.

A partir de 2026, ele assumirá a Paróquia Senhor Bom Jesus, em Arco-Íris, na região de Tupã. Para o seu lugar, a Diocese designou o padre José Ferreira Domingos, de 57 anos.

As mudanças serão efetivadas no início do próximo ano, com celebrações de despedida e acolhida dos novos párocos.

Na circular, Dom Luiz Antônio Cipolini agradeceu aos religiosos que aceitaram novas missões e pediu orações às comunidades. O documento também reforça a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões de 2025, lembrando o chamado à evangelização e à esperança.