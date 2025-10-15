Close Menu
Geral

Morre motorista de caminhonete arrastada por trem no interior de SP

AdamantinaNET

O motorista da caminhonete arrastada por um trem na segunda-feira (13), em Itirapina (SP), não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (15). A vítima foi identificada como Vanderley Benedito de Oliveira Leite, de 76 anos.

Câmeras de segurança flagraram o acidente de vários ângulos e as imagens impressionam.
 
O condutor da Ford Ranger chegou a ficar preso às ferragens do veículo após a colisão.
 

Devido à complexidade do caso, o resgate do idoso durou aproximadamente 1 hora. A esposa dele também estava na caminhonete e foi socorrida com ferimentos leves.

Inicialmente, ambos foram socorridos e levados ao Hospital São José. Na sequência, o idoso acabou sendo transferido à Santa Casa de Rio Claro (SP).

O corpo de Vanderley aguardava transferência para o Instituto Médico Legal de Rio Claro. Ainda não há informações sobre o velório da vítima.

Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Régis Candido e Reprodução

 
 
