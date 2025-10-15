Morre motorista de caminhonete arrastada por trem no interior de SP

O motorista da caminhonete arrastada por um trem na segunda-feira (13), em Itirapina (SP), não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (15). A vítima foi identificada como Vanderley Benedito de Oliveira Leite, de 76 anos.
Devido à complexidade do caso, o resgate do idoso durou aproximadamente 1 hora. A esposa dele também estava na caminhonete e foi socorrida com ferimentos leves.
Inicialmente, ambos foram socorridos e levados ao Hospital São José. Na sequência, o idoso acabou sendo transferido à Santa Casa de Rio Claro (SP).
O corpo de Vanderley aguardava transferência para o Instituto Médico Legal de Rio Claro. Ainda não há informações sobre o velório da vítima.
Por g1 São Carlos e Araraquara – Foto: Régis Candido e Reprodução