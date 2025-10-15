Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina inicia nesta quarta-feira (15), no Ginásio de Esportes

Com a participação de cinco equipes sendo quatros de Adamantina e uma de Lucélia, a SELAR (Secretária de Esportes Lazer e Recreação) da Prefeitura de Adamantina, sob a coordenação de Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor), inicia na noite desta quarta-feira (15), a primeira edição do Campeonato Selar Master de Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina.

Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina e na rodada de abertura dois jogos serão realizados.

No primeiro jogo às 19h30 o Parque Iguaçu FC/ HB Auto Peças/ Tavone Transportes/ Telecomunicação enfrenta Os Quaiados FC/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletrecista/ Marcos Construtor.

E no segundo jogo a equipe Pedalada Futsal enfrenta o time do ABC FC/ Lucélia.

Folga nesta rodada a equipe do Arsenal FC/ Supermercado Godoy.

A competição será disputada em turno e returno, classificando os dois melhores para a grande final.

EQUIPES PARTICIPANTES

-Arsenal

-Parque Iguaçu

-Os Quaiados

-Pedalada

-ABC/Lucélia

Na foto, o goleiro osvaldocruzense Rogério “Berinha”, que defenderá o time do Parque Iguaçu.

Por: Jair Kbça – Foto Cedida Facebook: Rogério Lopes

.