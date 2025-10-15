Primeira-dama do Estado de São Paulo estará em Adamantina para acompanhar atividades do programa Caminho da Capacitação na região

As atividades serão realizadas nas carretas do Fundo Social, instaladas em cada cidade, que oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional.
Programação das visitas – 15/10
Presidente Epitácio
11h05 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Confecção Industrial
Praça da Criança, Rua Pernambucano, s/nº (oposto ao 6-55) – Centro, Presidente Epitácio – SP
Panorama
14h25 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Pet
Balneário Municipal, Av. Vereador José Molon, 905 – Centro, Panorama – SP
Paulicéia
15h30 – Visita às carretas “Caminho da Capacitação” – Panificação e Açougue I
Av. Brasil, s/nº (oposto ao 203) – Centro, Paulicéia – SP
Nova Guataporanga
16h50 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Pet
Centro Comunitário José Lima de Menezes, Av. União, 550 – Centro, Nova Guataporanga – SP
Tupi Paulista
18h00 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Pet
Av. Doná Julia Sales, s/nº (oposto ao 589) – Centro, Tupi Paulista – SP
Dracena
19h15 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Panificação e Açougue II
Estacionamento do Projeto Criança Feliz, Av. Alcides Chacon Couto, 1.393 – Centro, Dracena – SP
Programação das visitas – 16/10
Junqueirópolis
10h00 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Imagem Pessoal
Praça Álvaro de Oliveira Junqueira, s/nº – Centro, Junqueirópolis – SP
Pacaembu
11h20 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Imagem Pessoal
Recinto de Exposições, Rua Presidente Kenedy, s/nº (oposto ao 635) – Esplanada, Pacaembu – SP
Adamantina
14h30 – Visita às carretas “Caminho da Capacitação” – Gastronomia e Tecnologia
Av. Ademar de Barros, 200 – Centro, Adamantina – SP
Lucélia
15h45 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Imagem Pessoal
Praça Padre Francisco Mahar, Rua Manoel Lopes, 1.585 – Centro, Lucélia – SP
Inúbia Paulista
16h50 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Panificação
Rua Vereador Luís Cassandre, 358 – Centro, Inúbia Paulista – SP
Osvaldo Cruz
18h00 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Confecção Industrial
Rua Rodolfo Zaros, 168 – Centro, Osvaldo Cruz – SP
Para mais informações sobre o programa, acesse: www.caminhosdacapacitacao.sp.
Contato para a imprensa: imprensafussp@sp.gov.br