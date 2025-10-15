Primeira-dama do Estado de São Paulo estará em Adamantina para acompanhar atividades do programa Caminho da Capacitação na região

Nesta semana, a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, visita os 12 municípios que integram o nono ciclo do programa Caminho da Capacitação. Nesta semana, a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, visita os 12 municípios que integram o nono ciclo do programa Caminho da Capacitação.

O roteiro que teve início na manhã desta quarta-feira (15), inclui os municípios de Presidente Epitácio, Panorama, Paulicéia, Nova Guataporanga, Tupi Paulista e Dracena. Já na quinta-feira (16), as visitas seguem por Junqueirópolis, Pacaembu, Adamantina, Lucélia, Inúbia Paulista e Osvaldo Cruz.

Em Adamantina, a presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, estará visitando as carretas do programa Caminho da Capacitação instalados em frente ao prédio da Bibilioteca Municipal, na Rua Osvaldo. A visita esta prevista para acontecer a partir das 14h30 desta quintafeira, dia 16 de outubro. As atividades serão realizadas nas carretas do Fundo Social, instaladas em cada cidade, que oferecem cursos gratuitos de qualificação profissional. Programação das visitas – 15/10 Presidente Epitácio



11h05 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Confecção Industrial

Praça da Criança, Rua Pernambucano, s/nº (oposto ao 6-55) – Centro, Presidente Epitácio – SP

Panorama 14h25 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Pet

Balneário Municipal, Av. Vereador José Molon, 905 – Centro, Panorama – SP Paulicéia



15h30 – Visita às carretas “Caminho da Capacitação” – Panificação e Açougue I

Av. Brasil, s/nº (oposto ao 203) – Centro, Paulicéia – SP

Nova Guataporanga 16h50 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Pet

Centro Comunitário José Lima de Menezes, Av. União, 550 – Centro, Nova Guataporanga – SP Tupi Paulista 18h00 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Pet

Av. Doná Julia Sales, s/nº (oposto ao 589) – Centro, Tupi Paulista – SP Dracena 19h15 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Panificação e Açougue II

Estacionamento do Projeto Criança Feliz, Av. Alcides Chacon Couto, 1.393 – Centro, Dracena – SP

Programação das visitas – 16/10 Junqueirópolis 10h00 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Imagem Pessoal

Praça Álvaro de Oliveira Junqueira, s/nº – Centro, Junqueirópolis – SP Pacaembu 11h20 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Imagem Pessoal

Recinto de Exposições, Rua Presidente Kenedy, s/nº (oposto ao 635) – Esplanada, Pacaembu – SP Adamantina 14h30 – Visita às carretas “Caminho da Capacitação” – Gastronomia e Tecnologia

Av. Ademar de Barros, 200 – Centro, Adamantina – SP

Lucélia 15h45 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Imagem Pessoal

Praça Padre Francisco Mahar, Rua Manoel Lopes, 1.585 – Centro, Lucélia – SP Inúbia Paulista 16h50 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Panificação

Rua Vereador Luís Cassandre, 358 – Centro, Inúbia Paulista – SP Osvaldo Cruz 18h00 – Visita à carreta “Caminho da Capacitação” – Confecção Industrial

Rua Rodolfo Zaros, 168 – Centro, Osvaldo Cruz – SP Para mais informações sobre o programa, acesse: www.caminhosdacapacitacao.sp. gov.br

Contato para a imprensa: imprensafussp@sp.gov.br

Da Ass. de Imprensa do Fundo Social do Estado

.