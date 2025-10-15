Congressos Científicos da FAI começam na próxima segunda-feira

O Centro Universitário de Adamantina promoverá, entre os dias 20 e 22 de outubro, uma semana de intensa troca de conhecimento com a realização de seus tradicionais Congressos Científicos. O evento integrará o XIX Congresso de Iniciação Científica (CIC), o XV Congresso de Pesquisa Científica (CPC) e o XVIII Congresso de Iniciação Científica Jr (CIC Jr).

Gratuitos e abertos a todos os interessados, os congressos são uma importante oportunidade para que estudantes de graduação, pós-graduação e dos ensinos fundamental e médio apresentem suas pesquisas e vivenciem o ambiente acadêmico. A programação inclui apresentações de trabalhos, salas silenciosas e minicursos, cujas inscrições se encerram neste dia 19.

Os trabalhos serão apresentados em duas modalidades: oral ou pôster digital. Como incentivo à produção científica, os autores dos três melhores projetos de cada grande área do conhecimento — Ciências Humanas, Exatas/Agrárias e Biológicas/Saúde — serão premiados com tablets, Kindles ou fones de ouvido.

A participação como ouvinte não exige inscrição prévia e também garante certificado. Para obtê-lo, o interessado deverá registrar sua presença ao final de cada dia escaneando os QR Codes que serão disponibilizados no Bloco I do Campus II. O sistema utiliza geolocalização, exigindo que o participante esteja fisicamente no local para validar o registro. Os certificados poderão ser acessados posteriormente no site fai.com.br/eventos.

A programação completa do evento será divulgada na sexta-feira, 17 de outubro, no site oficial dos congressos.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

