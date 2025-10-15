Adamantina é eleita como a melhor cidade em Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Estado de São Paulo

Adamantina conquistou um feito histórico: a cidade foi reconhecida como a melhor do Estado de São Paulo no Pilar de Infraestrutura e Mobilidade Urbana pelo Instituto Áquila, responsável pelo IGM (Índice de Gestão Municipal Áquila), que avalia todas as 5.568 cidades brasileiras em seis pilares de desenvolvimento.

A premiação ocorreu durante o Prêmio Band Cidades Excelentes, no dia 14 de outubro de 2025, na sede da Bandeirantes, em São Paulo. Entre os presentes estavam o Governador Tarcísio de Freitas, o Vice-Governador Felício Ramuth, o Secretário de Relações Institucionais do Governo de São Paulo, Gilberto Kassab, e o Presidente da Bandeirantes, João Saad, e o Presidente do Instituto Áquila, Raimundo Godoy.

Destaques locais, regionais e estaduais

Segundo o levantamento do IGM, Adamantina se destacou em diferentes níveis:

-Primeira entre os 14 municípios da microrregião;

-Primeira entre as 54 cidades da região de Presidente Prudente;

-Primeira do Estado de São Paulo entre 645 municípios;

-Primeira entre as 1.668 cidades da Região Sudeste do Brasil.

No Estado de São Paulo, Adamantina foi reconhecida como a melhor cidade entre 30 e 100 mil habitantes no Pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, conquistando o certificado oficial que comprova este título. Com isso, a cidade está classificada para a fase nacional, em Brasília, onde disputará com as finalistas de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Adamantina chega a esta fase com grande destaque e expectativa, encontrando-se até o momento como a segunda melhor cidade do país neste quesito.

Investimentos e melhorias em 2025

A cidade vem implementando ações estratégicas para melhorar a qualidade de vida da população. Entre os indicadores:

QUALIDADE HABITACIONAL

Adamantina mantém 97% de cobertura habitacional com excelente qualidade. A gestão já iniciou as tratativas da construção de 40 residências do Minha Casa Minha Vida e 120 casas do CDHU, com projetos em andamento para reduzir o déficit de moradias e manter o mesmo padrão de excelência de outras construções.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

100% da cidade possui acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto, garantindo saúde pública e saneamento de qualidade. Novos projetos de expansão urbana manterão este padrão, colocando Adamantina em destaque estadual.

BANDA LARGA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O município vem ampliando o acesso à internet de banda larga, mostrando às empresas que a cidade é amiga dos negócios. Embora acima da média nacional, a gestão trabalha para que todos os cidadãos tenham conectividade plena e preços acessíveis.

DESLOCAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Foram implementadas ações para reduzir o tempo de deslocamento entre casa e trabalho, com planejamento viário e transporte eficiente. Mesmo assim, bairros mais distantes ainda merecem atenção especial. A gestão reconhece que há muito a melhorar, mas as pontes em construção e as vias interbairros unirão a cidade de forma integrada. Apesar das dificuldades com materiais, as negociações com o governo estadual e bases políticas federais e estaduais são contínuas. Em breve, os recursos deverão chegar, colocando Adamantina em um patamar ainda maior em infraestrutura e mobilidade.

COLETA DE LIXO

O serviço foi ampliado e reorganizado, com atenção especial à coleta de recicláveis. Com atuação em seis dias da semana, o município garante mais saúde e preservação ambiental em comparação à maioria dos municípios paulistas.

PALAVRAS DO PREFEITO JOSÉ CARLOS MARTINS TIVERON

“Este reconhecimento não é apenas uma premiação. É a confirmação de que a gestão planejada e focada nas necessidades da população gera resultados concretos. Adamantina mostrou sua força, não apenas no Estado de São Paulo, mas no cenário nacional, e seguiremos trabalhando para avançar ainda mais.”

A gestão municipal reforça que os resultados do IGMA dependem de um trabalho integrado, em que todos os indicadores — habitação, saneamento, infraestrutura, mobilidade, tecnologia e meio ambiente — são tratados de forma coordenada. Para Tiveron, esse alinhamento é essencial: “Nenhum pilar pode ser trabalhado isoladamente. Cada ação impacta diretamente a qualidade de vida da população, e é isso que fez Adamantina se destacar entre milhares de cidades no Brasil”, afirmou o prefeito.

