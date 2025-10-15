Com foco em turismo e economia, edição 2025 do ‘Natal Mágico’ trará novidades

Os preparativos para a edição 2025 do Natal Mágico estão em andamento e a cidade receberá a instalação dos enfeites natalinos que prometem transformar os principais pontos urbanos em um grande cenário de luzes, cores e encantamento. Há meses o trabalho vem sendo realizado por funcionários da Prefeitura de Adamantina em parceria com reeducandos, com o objetivo de recuperar e reaproveitar itens utilizados em anos anteriores.

Neste ano o foco do projeto será voltado ao fato de Adamantina ser MIT (Município de Interesse Turístico), bem como fomento para a economia do comércio local.

para encantar quem passar pela região do Cristo, a inovação planejada é acrescentar novas cores de luzes e incluir outros modelos de decoração, como flores e borboletas.

Os enfeites iluminarão e trarão o clima natalino à Via de Acesso, à Avenida Rio Branco, à Rotatória do Cristo, aos Pontilhões, à Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, à Rua Osvaldo Cruz, à Avenida Adhemar de Barros, ao Terminal Rodoviário, à Praça Élio Micheloni e ao Parque dos Pioneiros.

O depósito, confecção e restauração está concentrada em um prédio público localizado no bairro Cecap.

Coordenado pela decoradora Aureni Bezerra de Lima Luiz, que venceu o processo licitatório, o ‘Natal Mágico 2025’ promete surpreender mais uma vez. Garantindo o encanto e admiração dos adamantinenses e visitantes.

Para o secretário municipal de desenvolvimento econômico Carlos Barbosa o projeto tem papel importante no fortalecimento do turismo e da economia local, porque movimentam o comércio, atraem turistas e reforçam o espírito de união. “Sendo assim estamos em contato com o Sincomércio e a ACE para incentivar os empresários a decorarem seus estabelecimentos”, informou.

