ARTIGO: DO PASSADO PARA O PRESENTE: I JORNADA ACADÊMICA DA FAI/2.003…

“As atividades de ensino de graduação começaram em 1.968 e, desde esta época, a FAFIA vem contribuindo significativamente para a formação de profissionais que se incorporam à sociedade produtiva e contribuem para o desenvolvimento da região, do estado e do País.” (FAFIA, Apresentação, 1.998)

Existem fatos do outro tempo deste mesmo tempo que de um jeito ou de outro são dignos de registros para outros desencontros, portanto, não tem como “fazer de conta” que isto ou aquilo não aconteceu nos lados das PAREDES ALVAS…

Pretendo com o andar da carruagem (sic), ainda, na medida do possível em meio ao impossível, registrar tais fotos que ficaram no passado sem registro nas PAREDES ALVAS…

Entre os muitos desencontros que ocorreram no outro tempo na área da pesquisa, por exemplo, um marco importante para a instituição foi à promoção e execução da I JORNADA CIENTÍFICA DA FAI sob a coordenação do NPP-NÚCLEO DE PRÁTICA DE PESQUISA…

Acredito que este evento acadêmico-científico marcou o início das atividades voltadas para a Pesquisa Acadêmica, tendo em vista que foram apresentados, a saber: 110 comunicações nas áreas de HUMANAS, EXTADAS E SAÚDE, ainda, envolvendo um total de 200 participantes entre docentes e discentes da instituição…

Nos ANAIS que editou os resumos desta JORNADA CIENTÍTICA, o organizador, PROF. DR. RUBENS GALDINO DA SILVA afirma; “Importante ressaltar ser iniciativa inédita na FAI. Há de se destacar que isso representa tendências no comportamento institucional.”

Assim, como sempre escrevo aqui e ali, “A CÉSAR O QUE É DE CÉSAR”, ainda, “A QUEM HONRA, HONRA”, portanto, que se faça justiça quanto ao início dos eventos que ainda ocorrem nas PAREDES ALVAS por meio dos CONGRESSOS DE INCIAÇÃO CIENTÍFICA e outros, tendo em vista que no ano de 2.003, entre os dias 6 e 9 de outubro, aconteceu a I JORNADA CIENT´FICA DA FAI…

Outra coisa desta mesma coisa, ainda bem que sempre existe de um lado ou de outro, material para provar e comprovar que tais eventos ocorreram e foram importantes para a consolidação dos cursos por meio da PESQUISA nas PAREDES ALVAS…

Aproveito a oportunidade para outros dois registros por meio dos meios disponíveis, ou seja, “ter em mãos” outros dois exemplares de publicações daquele outro tempo, a saber: LIVRETO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS-FAFIA, editado no ano de 1.998, sendo que esta publicação apresenta a ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, HISTÓRICO e outras informações acadêmica e pedagógica sobre a instituição que estava iniciando a expansão universitária em nível regional…

Também, a edição do GUIA ACADÊMICO 2000 que foi um marco editorial para as publicações das PAREDES ALVAS naquele tempo do tempo, apresentando um PROJETO GRÁFICO E EDITORIAL mais do que interessante para docentes, funcionários/as e discentes…

Entendo que tais registros históricos são necessários neste NOVO TEMPO NOVO nos lados das PAREDES ALVAS, isso sem contar que nem sempre o passado representa o presente, tendo em vista que muito do que se pensou no outro tempo, infelizmente, foram deixados de lado neste tempo novo tempo para a instituição…

Além do mais em meio ao tudo de menos nestes registros que existem como provas dos fatos escritos, pode-se afirmar que naquele tempo o mecanismo funcional era outro, porém, havia um compromisso efetivo entre docentes, funcionários/as e colaboradores/as, também, dos discentes que buscavam o conhecimento nas respectivas áreas…

QUEM VIVEU NESTE TEMPO VAI SABER DISTO OU DAQUILO…

