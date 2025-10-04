FAI leva saúde bucal para as escolas de Adamantina e região

O curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio da disciplina de Saúde Coletiva, coordenada pela professora Gabriela Romanini, tem desenvolvido um trabalho itinerante em escolas de Adamantina e municípios vizinhos. A iniciativa leva orientações de saúde bucal, aplicação de flúor, entrega de brindes e atividades educativas com crianças, unindo prevenção, ciência e humanização.

Neste mês, o projeto estará em duas instituições de Adamantina: no dia 6 de outubro na Escola Champagnat e no dia 8 no CEMA Eunice Maris. Durante as visitas, os acadêmicos verificam as condições bucais, demonstram às crianças a importância da escovação, identificam a presença de tártaro e reforçam hábitos de higiene. Além disso, realizam palestras, teatros, brincadeiras e atividades lúdicas, promovidas especialmente pelos alunos do 2º ano, que participam da disciplina de Odontologia Social. Essas ações aproximam os futuros dentistas da realidade infantil e os ajudam a desenvolver a humanização na profissão.

Segundo a professora Gabriela Romanini, o trabalho tem dupla função: formar consciência sobre a saúde bucal desde cedo e oferecer uma vivência prática essencial aos estudantes. “Esse trabalho pode ser solicitado por escolas de Adamantina e de toda a região, já que já realizamos atividades também em outras cidades”, destaca.

Além do impacto social, a disciplina de Saúde Coletiva também promove pesquisas científicas a partir das ações realizadas. Os estudos abordam temas como prevalência de cárie, hábitos de higiene e condições de saúde bucal das crianças, fornecendo dados importantes para a comunidade acadêmica e para a área da saúde pública.

O estudante Felipe Crepaldi, participante do projeto, enfatiza a relevância da experiência: “É uma vivência única, porque conseguimos levar conhecimento às crianças e, ao mesmo tempo, aprendemos muito na prática. Percebemos como a prevenção e a educação em saúde fazem a diferença desde cedo”, afirma.

Atendimento ampliado na Clínica Odontológica da FAI

Além das ações educativas nas escolas, a FAI mantém a Clínica Odontológica, instalada no Campus II, que atende pacientes de toda a região em diversas especialidades, como implantodontia, próteses, restaurações, endodontia (tratamento de canal), diagnóstico bucal, pacientes com necessidades especiais e odontopediatria.

Para ampliar o acesso das famílias, o atendimento em odontopediatria acontece à noite, às segundas e quartas-feiras, permitindo que pais e mães que trabalham durante o dia possam levar seus filhos. Apesar da grande procura, os interessados podem entrar em contato para realizar a triagem e aguardar conforme a demanda.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na clínica pelo telefone/WhatsApp (18) 99798-0120.

Por Jéssica Nakadaira

