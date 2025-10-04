FAI Adamantina Futsal perde para o atual campeão paulista em Guararema

Mesmo mostrando empenho e dedicação em quadra querendo a primeira vitória, a equipe da FAI Adamantina Futsal não consegui o êxito que tanto esperava na Liga Paulista de Futsal Sub-20.

Na noite desta sexta-feira (3) no Ginásio de Esportes Lázaro Germano em Guararema, o atual campeão paulista os donos da casa mostrando seu entrosamento soube aproveitar os erros e derrotou o time adamantinense por 4 a 0.

Este é o quarto resultado negativos do time FAI Adamantina Futsal, derrotas sofridas diante dos seus adversários até o momento na competição, sendo contra Bauru, Bebedouro e Assis.

Mesmo com os resultados adversos merece ser enaltecido o trabalho dos jogadores e técnico Kuka Oliveira uma vez que os jogadores vem mostrando muita força de vontade em quadra nesta difícil competição.

TABOÃO DA SERRA EM ADAMANTINA

O próximo compromisso da equipe da FAI Adamantina Futsal, será no sábado (18) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina, onde irá enfrentar Taboão da Serra, em jogo marcado às 18hrs.

GRUPO

A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 está no grupo -1 com seguintes equipes, confira.

Grupo- 1

-FAI Adamantina- -Guararema Futsal

-Taboão da Serra

-Panda Futsal/ Campos do Jordão

-Mongagua

-SME Bebedouro/ Unifafibe

-FIB Bauru Facimus

-Assis

Por Jair Kbça

