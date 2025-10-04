Carro passa por cima de moto estacionada, e motorista foge em Adamantina

Um acidente inusitado foi registrado na madrugada deste sábado (4), na Avenida Rio Branco, em Adamantina.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um veículo de passeio passa pela via, sentido centro/bairro, e acaba passando por cima de uma motocicleta que estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial.

O caso aconteceu por volta das 3h31. Nas imagens, é possível ver o carro colidindo com a moto, subindo na guia da calçada e, em seguida, realizando algumas manobras antes de deixar o local. O motorista não foi identificado até o momento.

Os proprietários da motocicleta, que enviaram as imagens à redação do Adamantina NET, informaram que ainda não registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil. Segundo eles, a decisão foi motivada pela esperança de que o condutor do automóvel possa agir de boa-fé e entrar em contato para reparar os prejuízos causados.

Caso o responsável não se manifeste, a família pretende acionar os meios legais.

Informações ou contato sobre o caso podem ser feitos diretamente com Suzana, pelo telefone (18) 99750-4575.

A Polícia deve ser acionada caso o condutor não se apresente nas próximas horas. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO:

https://www.facebook.com/reel/3154197311402355/

