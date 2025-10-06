Adolescente é flagrado após furtar garrafa de uísque em supermercado de Adamantina

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã de sábado (4), após furtar uma garrafa de uísque Jack Daniel’s, avaliada em cerca de R$ 165, de um supermercado no centro de Adamantina.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o jovem esconde a garrafa na bermuda e deixa o local. As imagens permitiram sua identificação e localização durante patrulhamento.

O menor confessou o furto e indicou onde havia deixado o produto — na casa de um amigo, onde ocorreria um churrasco. O uísque, já consumido, foi recuperado pela PM.

A mãe do adolescente acompanhou os procedimentos, e o responsável pelo supermercado registrou o caso na Polícia Civil. O ato foi enquadrado como ato infracional de furto, e as circunstâncias serão apuradas pelas autoridades. (Por: Redação – Foto: Polícia Militar)



