Vereadores pedem informações sobre filas de espera para consultas especializadas e exames

Na sessão da última segunda-feira (22) os vereadores solicitaram informações atualizadas sobre a situação das filas de espera para consultas especializadas e exames na rede municipal de saúde, por meio do Requerimento nº 185/2025, assinado pelos vereadores Gabi Calil, Marta Almeida, Mary Alves e Cid Santos.

Considerando os programas e medidas implementados desde fevereiro de 2025m os autores questionaram a situação atual das filas de espera para atendimentos especializados e exames médicos.

Entre os esclarecimentos solicitados estão: a situação atual das filas, o quantitativo atualizado de pacientes aguardando consultas especializadas e exames, o tempo médio de espera e o impacto dos programas e mutirões realizados, entre outras informações.

“O nosso objetivo é acompanhar de forma responsável a evolução das filas de espera para consultas e exames na rede municipal de saúde, após as ações implementadas pela administração municipal nos últimos meses”, justificaram.

Depois de passar pelo plenário, com aprovação unânime, o Requerimento foi endereçado à Prefeitura e Secretaria de Saúde para fornecer os esclarecimentos.

Por Folha Regional Adamantina

.