ADNAP realizará em Adamantina o 2º Congresso para o Desenvolvimento da Nova Alta Paulista com a presença do governador Tarcísio de Freitas

A Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP) anunciou a realização do 2º Congresso para o Desenvolvimento da Nova Alta Paulista – CPDAP, evento que tem como objetivo discutir propostas, compartilhar experiências e articular estratégias voltadas ao fortalecimento econômico, social e político da região.

O congresso será realizado no próximo dia 17 de outubro de 2025, a partir das 19h (horário a confirmar), no Auditório da FAI – Centro Universitário de Adamantina, localizado na Avenida Francisco Bellusci, nº 1000, em Adamantina.

AUTORIDADES CONFIRMADAS

A presença de lideranças estaduais e nacionais dará peso ao evento. Entre os nomes já confirmados está o Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participará trazendo a visão do governo estadual para o desenvolvimento regional.

Outro destaque é o Convidado de Honra, Sr. Takashi Nishimura, do Grupo Jacto, referência empresarial e tecnológica.

Além deles, o congresso reunirá Deputados Estaduais, Deputados Federais e Secretários de Estado, que devem apresentar propostas, diagnósticos e projetos voltados ao fortalecimento da Nova Alta Paulista.

MOBILIZAÇÃO REGIONAL

A presidente da ADNAP, Vilma Guelsi, destacou que o encontro busca integrar os municípios da Nova Alta Paulista em torno de pautas comuns de desenvolvimento. Ela está convidando autoridades políticas, lideranças empresariais, representantes de entidades e instituições de diversos segmentos para participarem ativamente da programação.

“O Congresso será um espaço de diálogo e união em torno de um objetivo maior: o progresso sustentável da nossa região. Queremos reunir ideias, experiências e iniciativas que possam resultar em políticas públicas e investimentos mais efetivos para a Nova Alta Paulista”, ressaltou Vilma Guelsi.

IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

A região da Nova Alta Paulista, composta por dezenas de municípios do interior paulista, enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, geração de empregos, inovação e fortalecimento da economia local. O CPDAP surge como uma oportunidade de aproximação entre o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil, reforçando a importância da cooperação para superar obstáculos e criar novas perspectivas de desenvolvimento.

ORGANIZAÇÃO

O 2º Congresso para o Desenvolvimento da Nova Alta Paulista é uma realização da ADNAP – Associação Direita da Nova Alta Paulista, entidade que tem se destacado na promoção de debates e ações em prol do crescimento regional.

