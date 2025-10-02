SELAR realiza congresso técnico com dirigentes da Copa Master de Futsal de Adamantina

A SELAR (Secretária de Esporte Lazer e Recreação) de Adamantina através do secretário de esportes Luís Alexandre Hagui “Xandy” e o diretor de esportes Luciano Netto, realizarão na segunda-feira (6)à partir das 19h00 em sua sede, o congresso técnico com os dirigentes de equipes que irão participar da 1°Copa Selar Master de Futsal de Adamantina.

Na pauta do congresso técnico será discutido forma do regulamento, elaboração da tabela, arbitragem entre outros assuntos.

INÍCIO DA COMPETIÇÃO

Segundos os organizadores o início da competição está previsto para o dia 13 de outubro.

EQUIPES PARTICIPANTES

-Arsenal

-Parque Iguaçu

-Pedalada

-Os Quaiados

-ABC/ Lucélia

Por: Jair Kbça´

