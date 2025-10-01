1ª Copa SELAR Master de Futsal de Adamantina começa com vitórias do Parque Iguaçu e Pedalada

Com a participação de cinco equipes sendo quatros de Adamantina e uma de Lucélia, foi iniciada a 1ª Copa Selar Mastet Acima de 40 anos de Futsal de Adamantina.

As equipes do Parque Iguaçu/ HB Auto Peças/ Tavone Transportes/ Recanto dos Animais/ FS Telecomunicação e Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos estrearam com vitória na competição.

A abertura da rodada, aconteceu na noite desta quarta-feira (15), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo de Adamantina.

PARQUE IGUAÇU FC

O Parque Iguaçu estreou derrotando por 2 a 0 a equipe Os Quaiados/ Comercial Aguapeí/ Itamar Eletrecista/ Marcos Construtor. Destaque para o jogador Pedro Henrique “Pedrão” que marcou os dois gols, sendo na 1° e 2° etapa.

PEDALADA FUTSAL

O Pedalada Futsal jogou sob uma forte marcação do adversário, mas mesmo assim saiu com uma estreia vitoriosa por 3 a 0, contra o ABC de Lucélia. Destaque para o bom jogador Adenilson Dê que marcou duas vezes e Guto Monteiro.

Arbitragem

Julio José Moreno e Lucas Renato (Judá Artigos e Eventos Esportivo)

SEGUNDA RODADA

A segunda rodada, acontecerá na segunda-feira (20) com dois jogos programados.

No primeiro jogo às 19h30, o Arsenal/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Bar do Lú, estreia na competição enfrentado Os Quaiados.

No segundo jogo o Pedalada Futsal/ Bassan Alimentos enfrenta o Parque Iguaçu FC/ HB Auto Peças.

Folga- ABC de Lucélia.

EQUIPES PARTICIPANTES

-Arsenal

-Parque Iguaçu

-Os Quaiados

-Pedalada

-ABC de Lucélia

ORGANIZAÇÃO

Prefeitura de Adamantina através da Selar (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreração)

Luis Alexandre Hagui “Xandy” (Secretário de Esportes) e Luciano Netto (Diretor)

Por: Jair Kbça

.