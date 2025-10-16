Produtores da região de Adamantina ainda podem se inscrever no Concurso Qualidade do Café de São Paulo na categoria canephora

Cafeicultores da região de Adamantina têm mais alguns dias para participar do 24º Concurso Qualidade do Café de São Paulo, que reconhece os melhores cafés produzidos no Estado. As inscrições seguem abertas até o dia 17 de outubro, exclusivamente para a categoria canephora (conilon e robusta).

Com o encerramento do prazo da categoria arábica no último dia 10, apenas os produtores de canephora podem enviar suas amostras nesta etapa. A CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) é responsável por receber as inscrições e amostras nas Casas da Agricultura e Regionais em todo o Estado.

De acordo com a CATI, a participação é gratuita, e o concurso tem como objetivo valorizar os cafés de alta qualidade produzidos em São Paulo, destacando o trabalho dos cafeicultores e promovendo o desenvolvimento da cafeicultura paulista. Os dez melhores produtores de cada modalidade receberão certificado e reconhecimento especial. Em Adamantina, as inscrições podem ser feitas na CATI Regional, localizada na Alameda Santa Cruz, 541, Centro, até a próxima sexta-feira (17). SERVIÇO

24º Concurso Estadual “Qualidade do Café de São Paulo” Modalidades: natural, cereja descascado, fermentado, orgânico e canephora

Inscrições (conilon/robusta): até 17 de outubro de 2025

Entrega das amostras: nas Casas da Agricultura ou Regionais da CATI, no ato da inscrição

Premiação: 18 de novembro

Regulamento:https://bit.ly/4lu5TmB Por IMPACTO NOTÍCIAS – Foto: Divulgação/CATI

.