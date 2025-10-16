Escola Helen Keller promove lançamento do livro “Vozes Jovens: Histórias do Cotidiano”

A Escola Estadual Helen Keller promoveu, na tarde desta terça-feira, dia 14 de outubro, o lançamento do livro “Vozes Jovens: Histórias do Cotidiano”, obra que reúne 83 redações produzidas por 46 estudantes dos 1º anos A, B e C do ensino médio. A publicação marca um importante momento de valorização da escrita e da produção cultural no ambiente escolar.

Organizado pelo professor Everton dos Santos, o livro traz textos que refletem a vida, os sonhos, as dificuldades e as conquistas de adolescentes da comunidade escolar. Os relatos abordam temas como identidade, pertencimento, cotidiano familiar, escolar e social, além de reflexões pessoais e mensagens de esperança.

O evento de lançamento contou com a presença da vice-prefeita Lúcia Haga, da secretária de Cultura e Turismo de Adamantina, Ana Queila Zanardo, do supervisor da Unidade Regional de Ensino de Adamantina, Wilson José de Souza, dos vereadores Daniel Fabri e Mary Alves, representando o Poder Legislativo, da diretora da unidade escolar Eunie Ramos da Cruz Oliveira, além de diversas outras autoridades e presença maciça de pais e familiares dos estudantes.

A iniciativa foi enriquecida pela participação da Fanfarra da unidade, que realizou a execução do hino nacional e de Adamantina, por declamação de poema pelos estudantes Melina Squizatto e Yago Lemes dos Santos, bem como por apresentação de estudantes da Helen keller que fazem parte do grupo de capoeira Estrela da Barra, sob a orientação da mestre Sara Rocha, a exposição fotográfica “Jardim Brasil: dos Trilhos pra Cá”, com imagens produzidas por estudantes da unidade sob orientação da jornalista, fotógrafa e sociológa, Estela Mendes. As ações paralelas transformaram o pátio superior da EE Helen Keller em um grande espaço de celebração da educação e da cultura, destacando os estudantes como protagonista.

Outro momento importante foi a manifestação da estudante Kevillyn Dias Cardoso, da 1ª série B, que representou os estudantes-autores e fez um emocionante discurso de agradecimento.

Com a presença de grande público, o evento é o ápice do projeto, iniciado durante as aulas de Redação e Leitura, logo nos primeiros meses do Ano Letivo, e que estimulou os jovens a escrever mensalmente sobre diferentes temas ligados à sua realidade. O resultado é uma coletânea que combina autenticidade, linguagem coloquial e olhar crítico, dando voz a experiências muitas vezes invisibilizadas.

As estudantes Lorrayne Alves, Jennifer Franciele e Agatha Anne realizaram a entrega de exemplares do Vozes Jovens para integrarem os acervos da Sala de Leitura da EE Helen Keller e da Biblioteca Pública Municipal Jurema Citelli, além de exemplares ao jornalista e professor mestre Sérgio Barbosa, represente da Cátedra Unesco/Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, como agradecimento pelo apoio e parceria.

Ao final, os estudantes-autores realizaram uma tarde de autógrafos.

Reportagem e Fotos: Divulgação

.