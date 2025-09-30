XVII Mostra de Profissões da FAI tem início nesta quarta-feira em Adamantina

Com o tema “Seu futuro é um universo de possibilidades”, o Centro Universitário de Adamantina – FAI realiza, de 1º a 3 de outubro de 2025, a XVII Mostra de Profissões, um dos eventos mais aguardados pela comunidade escolar da região. Organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), sob a coordenação da Profa. Dra. Liliana Martos Nicoletti Toffoli, o evento proporciona uma verdadeira imersão no ambiente acadêmico e nas diversas carreiras ofertadas pela instituição.

Voltado a estudantes do ensino médio, a mostra oferece oficinas práticas, dinâmicas interativas, visitas aos espaços acadêmicos e momentos de diálogo com professores e alunos da FAI. Tudo isso com o objetivo de ajudar os jovens a descobrirem seus talentos, suas paixões e as múltiplas possibilidades de formação profissional.

As atividades acontecem nos períodos da manhã (7h30 às 11h30) e noite (19h30 às 22h) na quarta e na quinta e manhã (7h30 às 11h30) e tarde (13h30 às 17h) na sexta-feira.

Segundo a pró-reitora Liliana Toffoli, a mostra é uma oportunidade de despertar sonhos e construir pontes entre o presente escolar e o futuro profissional dos jovens: “Mais do que apresentar cursos, queremos que os estudantes vivenciem o que é ser universitário. Que enxerguem o ensino superior como algo possível, acessível, transformador e agradável. A FAI está de portas abertas para recebê-los com experiências reais, acolhimento e informação de qualidade”, destacou.

A Mostra de Profissões integra o calendário anual de ações extensionistas da FAI e reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento social e educacional de Adamantina e região.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp: (18) 99746-3749.

Por Jesana Lima

