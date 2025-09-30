Prefeitura recebe pá carregadeira do Governo do Estado pelo programa Patrulha Rural

O prefeito José Tiveron postou nas redes sociais vídeo no qual anuncia a destinação de uma pá carregadeira para Adamantina pelo Governo do Estado de São Paulo por meio do programa Patrulha Rural.

A entrega foi feita pelo governador Tarcísio de Freitas na terça-feira (23), na Fazenda Santa Eliza, em Campinas em cerimônia que contou também com a presença do secretario estadual de Agricultura Guilherme Piai.

O objetivo da iniciativa é fortalecer a produção agropecuária nos municípios, segundo o Estado.

Ainda de acordo com informações do Governo, 304 maquinários foram entregues para mais de 250 municípios, já contabilizando 90 pás carregadeiras, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que disponibilizou 450 equipamentos com investimento que ultrapassa R$ 120 milhões desde 2023.

A máquina pá carregadeira chegou à Adamantina no último sábado, onde o prefeito recebeu o equipamento e gravou um vídeo, onde ressaltou que a Prefeitura de Adamantina recebeu este ano uma máquina retroescavadeira e uma composteira. O prefeito ressaltou que essa conquista para Adamantina contou com a articulação dos vereadores Aguinaldo Galvão e Daniel Fabri.

“Foram 90 máquinas pás carregadeiras destinados aos municípios do Estado de São Paulo e Adamantina foi contemplada graças a articulação junto ao secretário Guilherme Piai”, ressaltaram os vereadores.

“É mais uma conquista importante para o nosso município que melhorará os serviços prestados à população”, destacou Tiveron.

A máquina pá carregadeira ficou exposta em frente ao Paço Municipal de Adamantina para mostrar para a população mais essa conquista.

Por Folha Regional Adamantina

