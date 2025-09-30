Câmara quer reunião para esclarecimentos sobre serviços prestados pela Santa Casa e Pronto Socorro Municipal

Com a justificativa de terem recebido “reiteradas manifestações da população” os vereadores Prof. Hélio Santos e Rogério Sacoman propuseram (Indicação nº 361/25) na sessão realizada na última segunda-feira (22) para que a Presidência da Câmara de Adamantina convide para uma reunião representantes da Santa Casa e do Pronto Socorro Municipal.

A solicitação, segundo os autores, tem como foco a qualidade e a estrutura dos serviços prestados, como o atendimento geral, o número de leitos disponíveis na UTI e às condições de seu funcionamento, a realização de exames de imagem, as possibilidades de ampliação dos leitos hospitalares, a disponibilidade de médicos especialistas e à demanda por cirurgias eletivas específicas, o quadro de profissionais técnicos e a situação atual do convênio com a FAI (Centro Universitário de Adamantina).

“Tais questões são de extrema relevância para a população local, impactando diretamente a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, e que exigem total transparência quanto à capacidade de atendimento, à infraestrutura disponível, aos recursos humanos, às parcerias institucionais, ao financiamento e ao custeio dos serviços, sendo que a ausência de informações claras e de planejamento adequado pode acarretar deficiências graves na prestação dos serviços de saúde, com possíveis implicações legais, administrativas e sociais (tais como responsabilidade do gestor público, risco à saúde da população e insatisfação social)”, ressaltam.

Os vereadores ainda apontaram outros assuntos a serem tratados na reunião, como viabilizar, com o respaldo do Poder Legislativo, articulações institucionais, legislativas, administrativas ou orçamentárias para a superação desses entraves, e subsidiar a elaboração de projetos de lei, requerimentos ou outras proposições legislativas que garantam avanços na prestação dos serviços de saúde, na estrutura hospitalar, nos convênios e no atendimento à população, entre outros.

“São temas importantes para a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde e para a efetivação dos direitos sociais da população”, completaram.

A Indicação passou pelo plenário e será encaminhada pela Presidência da Câmara à Santa Casa para o agendamento do encontro.

Por Folha Regional Adamantina

.