FAI Adamantina perde em Assis pela Liga Paulista de Futsal Sub-20

O time da FAI Adamantina Futsal, sofreu sua terceira derrota na disputada competição da Liga Paulista de Futsal Sub-20.
No domingo (28) pela manhã no Ginásio de Esportes Jairo Ferreira dos Santos “Jairão” em Assis, a equipe adamantinense saiu derrotado pelos donos da casa Facimus/Assis Futsal pelo placar 6 a 5. Os gols do FAI Adamantina Futsal foram marcados através dos jogadores Colato (3), Roger e Miguel.
Pelo placar mostra que a partida foi bastante acirrada e que a equipe adamantinense jogando fora mostrou muita dedicação de seus atletas, que poderia sair com um resultado melhor.
Mesmo com os três resultados negativo na difícil e disputada competição Liga Paulista de Futsal Sub-20, os jogadores vêm se empenhando ao máximo em quadra na busca pela primeira vitória, após uma grande reformulação na equipe em relação ao primeiro semestre.
GUARAREMA
O próximo compromisso do time da FAI Adamantina, será na sexta-feira (3) contra a equipe da cidade de Guararema.
A equipe da FAI Adamantina Futsal Sub-20 está no grupo – 1 com seguintes equipes confira.
GRUPO – 1
-FAI Adamantina
-Guararema Futsal
-Taboão da Serra
-Panda Futsal/ Campos do Jordão
-Mongagua
-SME Bebedouro/ Unifafibe
-FIB Bauru -Facimus/Assis
Por: Jair Kbça – Foto Cedida
.