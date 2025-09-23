Três pessoas morrem e outras 4 ficam feridas em engavetamento provocado por fumaça de incêndio em rodovia

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas, duas delas com gravidade, em um engavetamento que envolveu seis veículos, entre eles uma porsche, no início da tarde deste domingo (21) na Rodovia Marechal Rondon em São Manuel (SP).
O acidente aconteceu por volta das 12h16, na altura do quilômetro 276, no sentido leste. Segundo o Corpo de Bombeiros, um incêndio em uma área de vegetação próxima à rodovia fez com que muita fumaça se deslocasse para a via e dificultou a visibilidade dos motoristas, o que causou o engavetamento.
De acordo com a concessionária Rodovias do Tietê, responsável pelo trecho, após as colisões, os veículos pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas.
Segundo dados da Agência de Transportes do Estado de SP (Artesp), duas pessoas que estavam em um dos carros morreram.
Neste mesmo veículo, outras duas foram socorridas com ferimentos graves e uma terceira, também com maior gravidade, estava em outro veículo. Outras duas tiveram ferimentos leves e oito não se machucaram.
Conforme o Boletim de Ocorrência, a terceira morte foi confirmada nesta segunda-feira (22). Dentre as vítimas que não resistiram, uma mulher que completaria 55 anos na terça-feira (23) e um casal de idosos, com 79 e 84 anos.
No registro, a polícia informou que as vítimas eram da mesma família, em que os idosos eram pais da terceira vítima, socorrida com 90% do corpo queimado ao hospital da Unesp. O esposo da vítima também estava no carro e foi encaminhado em estado grave na Unesp de Botucatu com grande parte do corpo queimado.
Ainda segundo o o documento, motoristas ouvidos pela Polícia Militar informaram que o acidente ocorreu por conta da grande quantidade de fumaça que havia tomado grande parte do mato em volta da rodovia.
Além dos bombeiros, equipes do Samu e da Polícia Rodoviária também prestaram atendimento. A pista chegou a ser totalmente interditada, mas foi liberada cerca de 50 minutos depois.
O acidente gerou congestionamento de aproximadamente um quilômetro no trecho, mas o tráfego foi normalizado no início da tarde.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: João Vitale / Arquivo pessoal