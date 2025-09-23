Incêndio em área de mata avança e atinge carros

Um incêndio em uma área de mata ao lado da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste (SP), avançou em direção ao bairro Jardim Firenze, neste domingo (21). Um vídeo mostra o fogo atingindo carros estacionados na entrada de um condomínio residencial – assista acima.
Segundo o Corpo de Bombeiros, duas viaturas atuam no combate às chamas no local. Não há registro de vítimas, e apenas os veículos foram atingidos.
A Prefeitura informou que equipes da Defesa Civil também foram acionadas e acompanham a ocorrência.