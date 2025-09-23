Fábrica de motores da Toyota é destelhada e carro é encontrado capotado após temporal

Uma fábrica de motores de veículos da Toyota ficou destelhada durante o temporal que atingiu Porto Feliz (SP) na tarde desta segunda-feira (22). O Sindicato dos Metalúrgicos de Itu informou que 30 funcionários tiveram ferimentos leves e foram socorridos.
Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou rajadas de vento de até 90 km/h em diferentes pontos. O telhado da empresa foi arrancado. Um vídeo gravado de dentro da fábrica mostra a situação. A TV TEM apurou que alguns funcionários se esconderam dentro das máquinas para se proteger.
O local atingido pela ventania é onde funciona a linha de produção da fábrica. Os funcionários foram retirados e alguns deles foram encaminhados para o hospital. Todos já receberam alta. As atividades na empresa foram suspensas por tempo indeterminado.