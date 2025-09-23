Homem de Adamantina morre após sofrer queda de telhado

Um morador de Adamantina, de 59 anos, faleceu neste fim de semana em consequência de complicações causadas por uma queda de telhado. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Marília, onde veio a óbito na noite de domingo (21).

Conforme informações registradas, o acidente aconteceu no sábado (20). A vítima, identificada como Luís Carlos, foi socorrida e levada ao setor de urgência em neurologia do hospital, recebendo atendimento imediato e sendo encaminhada à UTI.

A queda resultou em traumatismo cranioencefálico grave, além de sangramento intracraniano, hidrocefalia e pneumotórax. Mesmo após procedimentos médicos e cuidados intensivos, o paciente não resistiu, tendo a morte confirmada às 20h50 do domingo.



Por se tratar de uma morte acidental e de natureza violenta, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame necroscópico. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil de Marília, que deve encaminhar o caso à delegacia de origem para apurar em que circunstâncias a queda ocorreu — se em atividade profissional ou em ambiente doméstico.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO



O corpo foi velado na noite de segunda-feira (22) e o sepultamento aconteceu na manhã desta terça-feira (23), no Cemitério da Saudade, em Adamantina.

(Por: Redação – Foto: Drone / Adamantina NET)

