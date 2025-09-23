Adamantinense Pedro Rinaldi é o novo reforço do Bandeirantes de Birigui

O jogador adamantinense Pedro Rinaldi, filho de Ademir Rinaldi (ex-jogador do Futsal Adamantinense e Dracena) e Professora Adriana Rinaldi, foi anunciado como novo reforço do Bandeirantes E.C. de Birigui “Leão da Noroeste”, para as disputas do Campeonato Paulista da Série A3/2026.

O jogador foi uma indicação do experiente técnico Luis Carlos Martins, conhecido como Rei do Acesso, com quem já trabalhou em 2024 no Grêmio Prudente, onde conquistou o acesso da mesma competição da A3 para A2, com o time Prudentino e foi vice-campeão da Copa Paulista.

Rinaldi atuou nas equipes de base do Atlético PR, Cruzeiro, Grêmio Prudente e Mirassol. Ele jogou também nos times profissionais do Mirassol EC, Novorizontino e Grêmio Prudente.

Entre os novos companheiros de Rinaldi no “Leão da Noroeste”, está o experiente goleiro Jailson (ex-Palmeiras).

Por: Jair Kbça

