Carga de papelão em carreta pega fogo após motorista passar por incêndio em rodovia no interior de SP

A carga de papelão de uma carreta pegou fogo na noite deste domingo (21) após um motorista passar por incêndio em uma área da rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã (SP).
Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no km 431 + 464 da via, quando o motorista percebeu que a carga da carreta estava pegando fogo e parou no acostamento.
A suspeita é de que faíscas do foco de incêndio às margens da via tenham atingido a carga.
Segundo a concessionária Entrevias, que administra o trecho, as chamas começaram por volta das 13h e rapidamente se alastraram, formando uma densa cortina de fumaça que comprometeu a visibilidade dos motoristas e impossibilitou o tráfego seguro.