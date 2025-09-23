Close Menu
Geral

Carga de papelão em carreta pega fogo após motorista passar por incêndio em rodovia no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

A carga de papelão de uma carreta pegou fogo na noite deste domingo (21) após um motorista passar por incêndio em uma área da rodovia Miguel Jubran (SP-333), em Tarumã (SP).

Conforme a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no km 431 + 464 da via, quando o motorista percebeu que a carga da carreta estava pegando fogo e parou no acostamento.

suspeita é de que faíscas do foco de incêndio às margens da via tenham atingido a carga.

Segundo a concessionária Entrevias, que administra o trecho, as chamas começaram por volta das 13h e rapidamente se alastraram, formando uma densa cortina de fumaça que comprometeu a visibilidade dos motoristas e impossibilitou o tráfego seguro.

